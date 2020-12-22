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ПОЛИТИКА

Крушение Ан-26 в Чугуеве. Командира воинской части в Чугуеве арестовали

Печерский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения для командира воинской части А-4104 в Чугуеве Харьковской области Вячеслава Глазунова содержание под стражей на срок в 60 дней.

Глазунова подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов
Глазунова подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов
Фото: hromadske.ua

Печерский районный суд Киева на заседании 22 декабря арестовал командира воинской части А-4104 в Чугуеве Харьковской области Вячеслава Глазунова по делу о крушении самолета Ан-26 в сентябре. Об этом сообщил канал "Украина 24"

Срок действия меры пресечения – 60 дней. По словам корреспондентки канала, именно об этом ходатайствовали прокуроры. 

Глазунова подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов. О подозрении ему, а также командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову и руководителю полетов воинской части А-4104 сообщили 18 декабря. 

По данным следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов и разрешил так называемые конвейерные полеты – когда самолеты совершают вылеты один за другим, не делая остановок на техническое обследование, сообщило hromadske. Это привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему, считает следствие. 

Кроме того, в ходе заседания прокуроры подчеркнули: на борт были допущены 18 штурманов, количество людей в салоне было превышено. На это, по словам правоохранителей указывает и количество кислородных масок – 10. 

Глазунов сказал, что техническая проверка не дала бы результатов, так как поломка произошла, когда самолет набирал скорость. "Конвейерные" полеты, по его словам, не были систематическими. 

"В этот день я был старшим первой смены, старшим второй смены был мой заместитель. С 15.30 до 18.00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Меня обвиняют в том, что я давал команду на конвейер? Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов. Да, старший по смене его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я это сделать не мог, поскольку не был на месте в это время", – добавил он. 

Кроме того, прокуроры говорили, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт. Глазунов возразил, что решение о допуске Кишени принимал не он. 

"Я не имел права его проверять, так как я не имею допуска, у меня есть допуск только на самолет Л-39. Непосредственно его подготовкой занимается руководитель эскадрильи. Так, контрольный полет ему дал командир и после контрольного полета, решил, что он готов, после этого Кишеня полетел сам, а потом с курсантами. И это контролирует мой заместитель по летной подготовке", – пояснил он. 

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погиблиЕдинственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

Генштаб ВСУ 20 октября заявил, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, арест, Чугуев, расследование, подозрение, суд, крушение Ан-26 в Чугуеве
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