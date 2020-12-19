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"Идет дискредитация военных". Командующий Воздушными силами прокомментировал подозрение по делу катастрофы Ан-26Ш

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов рассказал, что его сын накануне трагедии Ан-26Ш в составе экипажа совершал полеты на самолете, потерпевшем крушение.

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Дроздов: Я получил сообщение о подозрении
Дроздов: Я получил сообщение о подозрении
Фото: mil.gov.ua

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов 18 декабря в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил, что  авиакатастрофы самолета Ан-26Ш можно было избежать, если бы на уровне руководства страны прислушивались к проблеме морального устаревания техники.

"Неоднократно высказывал предложения касательно модернизации техники и докладывал о ее состоянии. Если бы на уровне руководства государства прислушивались к проблеме морально устаревшей техники и необходимости покупки новой, возможно, мы бы избежали этой трагедии", – добавил он.

Дроздов подтвердил, что в пятницу получил подозрение по этому делу (его подозревают в халатности), и отметил, что "с каждым случаем начатого уголовного производства против военных идет их дискредитация". По мнению командующего Воздушными силами, подобные подозрения "не несут доброго для нашей армии" и подрывают моральный дух военнослужащих. 

"Я себе ставлю вопрос: с какой целью и для чего это делают, кто и какие цели преследует? И хочу отметить, что 20 ноября 2020 года акт технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш был утвержден и в нем были определены причины катастрофы. Именно по этим выводам ГБР должно было сделать выводы и определить виновных и степень их вины", – считает он.

Командующий Воздушными силами заявил, что его безосновательно "пытались унизить сыном" (бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего Воздушных сил получил приоритет в посадке перед крушением Ан-26Ш, в командовании Воздушных сил назвали эту информацию ложью и манипуляцией). 

"Он не мажор, как его представили некоторые СМИ. Он, как и все другие курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил, учится и летает на тех же самолетах. Накануне этой страшной катастрофы в составе экипажа он совершал полеты на самолете, потерпевшем крушение", – сказал Дроздов. 

Он отметил, что "произошла страшная трагедия, которой можно было не допустить".

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погиблиЕдинственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Генштаб ВСУ 20 октября заявил, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

Теги: Харьков, Генштаб ВСУ, крушение, Чугуев, расследование, самолеты, ВСУ, военнослужащий, Свобода слова Савика Шустера, экипаж, крушение Ан-26 в Чугуеве
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