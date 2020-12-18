Крушение Ан-26 в Чугуеве. ГБР объявило о подозрении командующему Воздушными силами

Государственное бюро расследований в рамках производства о катастрофе самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области вручило подозрения командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову, командиру воинской части и руководителю полетов.

Государственное бюро расследований объявило о подозрении командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о крушении учебного самолета Ан-26 в Чугуеве. Об этом проинформировали на брифинге следователи ГБР 18 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По их словам, руководителю полетов воинской части в Чугуеве и командиру этой воинской части, который составлял план полетов, сообщили о подозрении в нарушении правил полетов, командующему Воздушными силами ВСУ – в халатности.

В ГБР заявили, что в ходе расследования получили "неоспоримые доказательства, которые указывают на то, что нарушение правил подготовки полетов и правил эксплуатации летательных аппаратов носило системный и систематический характер".

"Государство должно дать на сегодняшний день жесткую уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые из-за своей нерадивости и сознательного нарушения правил полетов допустили катастрофу самолета, гибель наших курсантов", – заявил следователь.

Он подчеркнул, что, согласно выводам экспертизы, к катастрофе самолета привела "цепочка халатности и отдельных осознанных нарушений правил полетов".

В ГБР уточнили, что о подозрениях фигурантам сообщили сегодня. Их не задерживали, правоохранители намерены ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Расследование продолжается, по его результатам будет установлена степень ответственности других военнослужащих, сообщили следователи.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

Генштаб ВСУ 20 октября заявил, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.