Готова выступить личным поручителем при избрании меры пресечения командующему Воздушными силами Дроздову

По поводу дела командующего Воздушными силами ВСУ, генерал-полковника Сергея Дроздова.

На днях суд будет избирать ему меру пресечения.

Не беру на себя роль следователя, адвоката, прокурора или судьи. Не буду давать юридических оценок. Но призываю всех относиться с пониманием и уважением к боевому летчику и старшему офицеру Вооруженных сил Украины.

Со своей стороны, независимо от юридических оценок, выражаю свою поддержку Сергею Семеновичу и при необходимости готова выступить личным поручителем при избрании меры пресечения.

Подозрение еще не означает вину. Впереди следствие и суд. Надеемся на закон и справедливость.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора