ВАКС рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Татарова 24 декабря. Чиновник пообещал рассказать о "столкновении" с Сытником

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пригласил журналистов и представителей юридического сообщества посетить судебный процесс, на котором Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. По словам Татарова, он будет говорить на суде о своем противостоянии со "скандальным" директором НАБУ Артемом Сытником.

Высший антикоррупционный суд назначил на 24 декабря заседание, на котором рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сам чиновник сообщил в Telegram.

Он пригласил журналистов и представителей юридического сообщества посетить судебный процесс, чтобы "самим оценить все факты и доказательства".

"Я выступлю со своей позицией перед судом. Она проста – максимальная открытость, прозрачность и информирование общества обо всем, что происходит в моем столкновении со скандальным директором НАБУ [Артемом Сытником]", – заявил замглавы ОПУ, повторив утверждение о том, что производство против него сфальсифицировано.

По словам Татарова, заседание начнется в 12.30.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте чиновника с возможностью внесения 10 млн грн залога.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-президент строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявил, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. 21 декабря стало известно, что он написал заявление о передаче своих полномочий одному из заместителей главы ОПУ. По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Татарова от должности не отстранили.