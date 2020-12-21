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Татаров написал заявление о приостановке полномочий и посетил НАБУ

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров передал свои полномочия коллеге, чтобы избежать конфликта интересов, сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Татаров после визита в Национальнре антикоррупционное бюро заявил, что у НАБУ нет доказательств его вины.

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Татаров назвал обвинения в свой адрес "домыслами"
Татаров назвал обвинения в свой адрес "домыслами"
Фото: Олег Татаров / Telegram

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Олег Татаров написал заявление о приостановке его полномочий, заявил 21 декабря "Украинской правде" советник главы ОПУ Михаил Подоляк. 

"В связи с существенным общественным резонансом и чтобы избежать любых манипулятивных трактовок, заместитель Главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу", – сказал Подоляк. 

По мнению Подоляка, Татаров так хочет избежать конфликта интересов и давления на правоохранительные органы. Замглавы ОПУ будет защищаться как частное лицо, сказал советник Ермака. 

Татаров в Telegram сообщил, что сегодня ходил в Национальное антикоррупционное бюро. Он заявил, что сделал это "по собственной инициативе" и без официального вызова детективов. 

Замглавы ОПУ считает, что производство, в котором он фигурирует, имеет "ноль шансов", а у НАБУ нет "ни одного прямого или косвенного доказательства". 

"Материалы дела в отношении меня о якобы предоставления мной четыре года назад в период работы адвокатом скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз оказались полностью сфальсифицированными. [...] За фальсификацией дела стоит [директор НАБУ] Артем Сытник, которого я ранее неоднократно публично называл коррупционером и преступником", – заявил Татаров. 

Он назвал обвинения в свой адрес "домыслами", которые НАБУ "обменяло на свободу одного из подозреваемых. Предоставив эту свободу в обмен на клевету другого человека".

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ", журналист Юрий Бутусов писал, что Микитась дал показания против Татарова

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявил, что Татаров, когда работал в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, Олег Татаров, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, взятка, НАБУ, Укрбуд, Максим Микитась, Михаил Подоляк
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