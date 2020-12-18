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"Уголовный процессуальный кодекс – это не пособие по PR". В Офисе президента отреагировали на подозрение Татарову

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов, комментируя информацию о подписании прокурорами САП подозрения заместителю руководителя ОП Олегу Татарову, заявил, что действия органа досудебного расследования не должны создавать впечатление о "сведении личных счетов".

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Татаров заявил, что намерен доказать свою невиновность
Татаров заявил, что намерен доказать свою невиновность
Фото: Олег Татаров / Twitter

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов, комментируя в Facebook информацию о подписании и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком подозрения заместителю руководителя ОП Олегу Татарову, заявил, что Уголовный процессуальный кодекс не является пособием по PR.

"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю руководителя Офиса президента Татарову позволю следующий тезис. Уголовный процессуальный кодекс – это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведении личных счетов между отдельными людьми", – написал Смирнов.

https://www.facebook.com/andriysmyrnov/posts/3923314327687529

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять, несмотря на скандалы.

Татаров, комментируя информацию о подозрении, заявил, что намерен "пройти этот путь, доказать свою невиновность и достойно ответить".

Теги: Олег Татаров, Владимир Зеленский, Артем Сытник, НАБУ, САП, Андрей Смирнов, Уголовный процессуальный кодекс, Офис президента Украины
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