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"Президент не может выйти из роли". Рябошапка заявил, что Зеленского устраивает ситуация со скандалом вокруг Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский не может не знать детали дела, в котором, вероятно, фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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Рябошапка: Президент постоянно играет и пытается создать картинку для нас, но в то же время его действия свидетельствуют совершенно о другом
Рябошапка: Президент постоянно играет и пытается создать картинку для нас, но в то же время его действия свидетельствуют совершенно о другом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен в деталях расследуемого Национальным антикоррупционным бюро дела, в котором, вероятно, фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, считает бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. 

Он заявил об этом в эфире "Радіо Свобода" 11 декабря. 

Комментируя тот факт, что Венедиктова сменила группу прокуроров в деле сменила группу прокуроров в уголовном производстве о взятке за получение недостоверной экспертизы по делу о хищении средств Нацгвардии, Рябошапка отметил, что алгоритм ее действий "однозначный и очевидный". 

Журналистка заметила, что НАБУ из-за этого обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении еще одному фигуранту дела. Она спросила, не похоже ли, что в Офисе генпрокурора пытаются "прикрыть" сотрудников ОП от уголовных производств. 

"Так оно и выглядит. И это не первая такая история [...] Другого просто быть не может. Нет просто другого смысла в этих действиях. Если генеральный прокурор ночью меняет группу прокуроров, процессуальных руководителей – тут может быть только одна цель. И, к сожалению, президент это тоже видит, но мы не видим никакой публичной реакции от него. Президент продолжает играть в свою игру, он все таки всю жизнь был актером и никак не может выйти из этой роли, находясь даже на посту президента. Он постоянно играет и пытается создать картинку для нас, но в то же время его действия свидетельствуют совершенно о другом", – сказал Рябошапка в ответ.

По его словам, такая же ситуация была во время конституционного кризиса. 

"Якобы были решительные реакции, но на самом деле не было принято никаких действий для выхода из кризиса. И здесь так же: президент не может не обладать такой информацией. Он обладает. Я думаю, от достаточно знает даже о доказательствах, которые в этом производстве, но он не делает ничего. Это означает, что его это устраивает", – добавил экс-генпрокурор. 

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

В декабре СМИ сообщили, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сам Татаров отрицает свою причастность к преступлению и считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки

По данным НВ, Татаров останется на своей должности, несмотря на скандалы. 

Теги: коррупция, Олег Татаров, Владимир Зеленский, взятка, скандал, Руслан Рябошапка
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