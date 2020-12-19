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ПОЛИТИКА

Политолог: Дело "НАБУ против Татарова" имеет достаточно сомнительную процессуальную перспективу

Замглавы Офиса президента Олег Татаров не был должностным лицом в то время, когда происходили события, по которым ему НАБУ предъявляет подозрения, поэтому не мог злоупотреблять влиянием, заявил экс-нардеп и политолог Игорь Попов. Он считает, что активность бюро против Татарова объясняется его публичной критикой НАБУ.

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Игорь Попов: Пиар-составляющая дела "НАБУ против Татарова" будет развиваться еще достаточно долго
Игорь Попов: Пиар-составляющая дела "НАБУ против Татарова" будет развиваться еще достаточно долго
Фото: sk1.tv

Уголовное дело Национального антикоррупционного бюро в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова начали для политического давления на него, убежден бывший народный депутат и политолог Игорь Попов. Об этом он заявил в комментарии "112 Украина"

"Логическим объяснением активности против Татарова могут быть его публичные заявления с критикой НАБУ и предложениями "перезагрузить" бюро – так же, как раньше перезагрузили НАПК, ЦИК, а также Верховную Раду. С 16 декабря часть статей закона "О Национальном антикоррупционном бюро" потеряли силу, Верховная Рада готовит новую редакцию закона, и кампания против Татарова как раз направлена на нейтрализацию предложений по "жесткой перезагрузке". Поэтому несмотря на юридические сомнения, пиар-составляющая дела "НАБУ против Татарова" будет развиваться еще достаточно долго", – считает эксперт.

Он отметил, что дело развивается публично, потому что стороны не считаются с тайной следствия. 

"Дело "НАБУ против Татарова" имеет достаточно сомнительную процессуальную перспективу. Четыре года назад бывший нардеп в сговоре с руководителем строительной фирмы предоставили взятку в виде безвозмездного паркоместа чиновнику-криминалисту за фальшивую экспертизу. Две недели назад в деле появляется дополнительный фигурант – Татаров, роль которого в преступной схеме не совсем понятна. Татаров в то время не был должностным лицом, поэтому не мог злоупотреблять влиянием. Также он не распоряжался паркоместами, поэтому не мог их предоставить как неправомерную выгоду", – заявил политолог.

Попов считает, что доказательств в виде "завуалированной переписки в WhatsApp" недостаточно для предъявления подозрения Татарову.

"Поэтому неважно, вручат подозрение или нет, – следствие вряд ли докажет участие Татарова в отношениях между застройщиками и экспертом, и дело даже не дойдет до суда… Особенно пикантной будет ситуация, если ради показаний против Татарова по делу "о паркоместе" освободят от наказания организаторов квартирного дела с убытками в 81 млн грн. Паркоместо явно стоило на пару порядков меньше", – обратил внимание он.

18 декабря 2020 года под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Татарову о подозрении.

В конце ноября Татаров заявлял, что директор НАБУ Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. По его мнению, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства. Замглавы ОП считает, что Сытник сводит с ним счеты. "Сытник – это судом признанный виновным в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", – заявил Татаров.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-главы строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. 1 декабря 2020-го экс-нардепу и государственному эксперту сообщили о подозрении во взяточничестве: следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы. Экспертиза касалась разницы в стоимости квартир на Печерске и на окраине Киева, построенных "Укрбудом" для Нацгвардии.

Сытник заявил, что Татаров, когда работал в компании "Укрбуд", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Глава НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять из ОП.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов, комментируя информацию о подписании прокурорами САП подозрения заместителю руководителя ОП Олегу Татарову, заявил, что действия органа досудебного расследования не должны создавать впечатление о "сведении личных счетов".

Теги: Верховная Рада, Олег Татаров, экспертиза, Игорь Попов, Артем Сытник, НАБУ, Укрбуд, уголовное дело
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