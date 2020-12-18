ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Национальной ассоциации адвокатов заявили, что НАБУ и САП не имели полномочий вручать подозрение Татарову

Действия и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука "дерзко нарушают требования УПК" и закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, которыми предусмотрен специальный порядок уведомления о подозрении адвокату, заявили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, комментируя объявление о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Временно исполняющий обязанности руководителя САП превысил полномочия, и это является уголовно наказуемым деянием, заявили в ассоциации
Временно исполняющий обязанности руководителя САП превысил полномочия, и это является уголовно наказуемым деянием, заявили в ассоциации
Фото: Національна асоціація адвокатів України /Ukrainian National Bar Association / Facebook

В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что при сообщении о подозрении заместителю руководителя Офиса президента, адвокату Олегу Татарову был нарушен закон. Официальное заявление опубликовано на сайте НААУ.

"Эти действия и.о. руководителя САП дерзко нарушают требования УПК и закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", которыми предусмотрен специальный порядок уведомления о подозрении адвокату. Такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, имеющему статус адвоката, накануне Дня адвокатуры является публичным жестом презрения к профессии адвоката и всему институту адвокатуры со стороны работников НАБУ и САП", – сказано в заявлении ассоциации. 

В НААУ подчеркнули, что по закону полномочия вручать уведомление о подозрении адвокатам есть у ограниченного списка лиц и и.о. главы САП Максим Грищук в этот список не входит. Руководителем группы прокуроров по делу "Укрбуда", где фигурирует Татаров, является генпрокурор Ирина Венедиктова, и только она могла дать поручение своим заместителям на подписание и прокурорам САП – на вручение подозрения, но этого сделано не было, подчеркнули юристы.

"Максим Грищук, временно исполняющий обязанности руководителя САП, совершил превышение полномочий. Это является уголовно наказуемым деянием и должно быть расследовано в Государственном бюро расследований", – заявили представители организации.

Адвокаты подчеркивают, что у Татарова по-прежнему есть статус адвоката.

"Адвокаты, деятельность которых приостановлена, сохраняют статус адвоката и поэтому являются лицами, в отношении которых осуществляется особый порядок уголовного производства, – сказано в заявлении профильной ассоциации. – НААУ сообщит о совершенных нарушениях процессуального и профильного законодательства в отношении Олега Татарова в правоохранительные органы и международные институты, профессиональные европейские организации и потребует расследования и должной реакции на уголовное преследование адвоката".

18 декабря 2020 года под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Татарову о подозрении.

В конце ноября Татаров заявлял, что директор НАБУ Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. По его мнению, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.

Замглавы ОП считает, что Сытник сводит с ним счеты. "Сытник – это судом признанный виновным в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", – заявил Татаров.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и главы строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Сытник заявил, что Татаров, когда работал в компании "Укрбуд", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Глава НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять из ОП.

Теги: прокуратура, Олег Татаров, Артем Сытник, НАБУ, Максим Грищук, Укрбуд, САП, НААУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
"Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS