НАБУ инициировало арест с альтернативой 10 млн грн залога для Татарова. Чиновник заявил, что Сытник заигрался

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что уголовное производство, в котором он фигурирует, – "личная месть" директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Специализированная антикоррупционная прокуратура по инициативе НАБУ будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога для Татарова.

Татаров назвал Сытника (на фото) "виновным в коррупции чиновником, который заигрался" Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 22 декабря в эфире канала "Настоящее время" сказал, что НАБУ просит об аресте с альтернативой залога в качестве меры пресечения для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

"Сегодня решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой залога, но, какое решение примет прокурор, я не знаю", – сказал он.

Позже пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила "Украинской правде", что прокуроры будут ходатайствовать об аресте с возможностью внесения 10 млн грн залога. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Татаров в Telegram заявил, что Сытник – "виновный в коррупции чиновник, который заигрался".

"Его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность, – ничем. Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовному производству, где нет ни одного факта или доказательства", – написал он.

Замглавы ОПУ настаивает, что расследование, в котором он фигурирует, – "личная месть" Сытника.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявил, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано в начале декабря, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.