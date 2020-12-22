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Татарова не отстранили от должности замглавы Офиса президента – Бутусов

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, которому Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение во взяточничестве, 21 декабря приезжал на работу в ОП, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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По словам Бутусова, Татаров (на фото) сохранил полномочия по контролю над всеми остальными правоохранительными органами
По словам Бутусова, Татаров (на фото) сохранил полномочия по контролю над всеми остальными правоохранительными органами
Фото: Олег Татаров / Telegram

Заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова не отстранили от должности. Об этом сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Facebook.

По словам журналиста, Татаров 21 декабря поехал в Офис президента, где продолжил работу на своем рабочем месте. В тот же день советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщал, что Татаров написал заявлении об отстранении от должности.

Бутусов подчеркнул, что Татаров якобы передал полномочия по контролю за НАБУ другому заместителю главы ОП, Андрею Смирнову, однако сохранил полномочия по контролю над всеми остальными правоохранительными органами.

"Никаких решений по перераспределению обязанностей в ОП сам Татаров принимать не правомочен, это могут сделать либо президент [Владимир Зеленский], либо глава ОП [Андрей Ермак], а никаких решений ни Зеленский, ни Ермак по Татарову не принимали. Мнение Подоляка официальной позицией не является, поскольку в отличие от Татарова он внештатный сотрудник ОП", – написал журналист.

По словам главреда "Цензор.НЕТ", в ОП Татаров был "по важному делу", так как в понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал и сам Татаров.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5048735858500003

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Бутусов писал, что Микитась дал показания против Татарова

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАЮУ Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Олег Татаров, Юрий Бутусов, взятка, НАБУ, Офис президента Украины
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