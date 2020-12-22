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Фискальная служба Украины получила нового главу

Менее чем через месяц после назначения предыдущего главы Государственной фискальной службы Украины ведомство получило нового руководителя. Им стал бывший глава следственного управления финрасследований ГФС Вадим Мельник.

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Ранее Мельник работал в Министерстве доходов и сборов
Ранее Мельник работал в Министерстве доходов и сборов
Фото: logos-ukraine.com.ua

Кабинет Министров Украины 21 декабря назначил главой Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Он уточнил, что назначение Мельника состоялось путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/454382255954752

Мельник сменил на этой должности Дмитрия Сосиновича, назначенного менее месяца назад – 25 ноября.

Как пишет LB.ua, Мельник до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году он работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, а позже возглавил это управление.

Теги: Украина, Кабинет Министров, ГФС
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