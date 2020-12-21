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В Украине начала работу миссия МВФ, Навальный заявил, что поговорил с вероятным участником своего отравления. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 21 декабря.

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Миссия МВФ начала пересмотр программы с Украиной
Миссия МВФ начала пересмотр программы с Украиной
Фото: EPA

Обострение на Донбассе

Вблизи Пивденного Донецкой области боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов со стороны оккупантов двое военнослужащих ООС получили осколочные ранения. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Также 20 декабря, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета, уничтожив трактор John Deere и нанеся ранения трактористу. Техника уничтожена за пределами украинских позиций. Украина направила в ОБСЕ ноту в связи с ранением тракториста.

Один украинский военнослужащий попал в плен боевиков.

Миссия МВФ начала пересмотр соглашения с Украиной

С 21 декабря миссия Международного валютного фонда начала пересмотр программы с Украиной. Президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам работы этой миссии ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Навальный поговорил с предполагаемым членом команды, готовившей его отравление

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал видео своего звонка Константину Кудрявцеву – вероятному агенту спецгруппы ФСБ, которая готовила покушение на него. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье

Совбез РФ заявил, что у них нет сотрудника Максима Устинова, чьим именем представился Навальный в разговоре с Кудрявцевым. ФСБ назвала разговор подделкой.

Витренко назначили в Кабмин

Кабинет Министров Украины на заседании 21 декабря назначил бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, а также возложил на него обязанности министра.

Татаров пришел в НАБУ

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Олег Татаров написал заявление о приостановке его полномочий. Он заявил, что сегодня ходил в Национальное антикоррупционное бюро "по собственной инициативе" и без официального вызова.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, Алексей Навальный, Олег Татаров, Донбасс, Министерство энергетики, война в Украине, НАБУ, Юрий Витренко, Новичок, отравление Навального
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