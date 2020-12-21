Из-за активизации боевиков на Донбассе украинские военные открывали ответный огонь – штаб ООС

С начала суток российские оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

21 декабря из-за активизации боевиков на Донбассе украинские военнослужащие вынуждены были открывать ответный огонь по противнику. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Всего с начала суток российские оккупанты на востоке Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Южного боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов со стороны оккупантов двое военнослужащих ООС получили осколочные ранения. Их доставили в медучреждение, состояние здоровья раненых военных – удовлетворительное.

На этом же направлении, возле Луганского, противник вел огонь по украинским позициям из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы боевики также провоцировали силы ООС, ведя огонь из гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Помимо этого, противник нарушал режим прекращения огня возле Водяного.

"В ответ на многочисленные обстрелы противника украинские воины открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.