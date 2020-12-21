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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за ранения тракториста на Донбассе в ОБСЕ направлена нота – украинская делегация в ТКГ

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения занимается верификацией обстрела, в результате которого боевики ранили тракториста. Об этом сообщила украинская сторона в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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О ноте миссии ОБСЕ украинская сторона ТКГ сообщила на следующий день после ранения
О ноте миссии ОБСЕ украинская сторона ТКГ сообщила на следующий день после ранения
Фото: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі / Facebook

Украина направила в ОБСЕ ноту в связи с ранением тракториста 20 декабря боевиками возле населенного пункта Каменка недалеко от Авдеевки Донецкой области.

Об этом 21 декабря проинформировала в Facebook украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Для прекращения обстрела с помощью координационного механизма был введен "режим тишины". Подготовлена и направлена письменная нота на СММ (специальная мониторинговая миссия. – "ГОРДОН") ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Украинская делегация в ТКГ рассказала, что сегодня утром на месте событий верификацию проводит украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/165717455338673

20 декабря, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета, уничтожив трактор John Deere и нанеся ранения трактористу. Техника уничтожена за пределами украинских позиций, подчеркивали в штабе. Первую помощь пострадавшему оказали военные медики.

По данным украинской стороны в ТКГ, раненый тракторист уже находится дома, его состояние – стабильное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории "при неустановленных обстоятельствах". 

При этом, по словам Хомчака, ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: ОБСЕ, Донецкая область, боевики, перемирие, Авдеевка, гранатомет, Каменка, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ранение, население, ТКГ
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