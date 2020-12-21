Боевики обстреляли мирное население на Донбассе, уничтожена сельскохозяйственная техника, ранен тракторист – ООС

20 декабря незаконные вооруженные формирования России девять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, украинские военные открыли ответный огонь, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

20 декабря пророссийские боевики девять раз нарушили режим тишины, вели обстрелы из гранатометов, стрелкового оружия, использовали также противотанковый ракетный комплекс, говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

"В ответ на многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет", – сказано в сводке.

Кроме того, незаконные формирования РФ обстреляли мирное население в районе Каменки Донецкой области.

"Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, оккупанты уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. Гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Наши военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", – сказано в релизе.

В штабе сообщили, что с начала текущих суток нарушений договоренностей о перемирии не фиксировали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.