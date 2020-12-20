ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики из пулемета обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки

Российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Пивденного Донецкой области, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Шумов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди украинских военных на Донбассе 19 декабря никто не пострадал
Среди украинских военных на Донбассе 19 декабря никто не пострадал
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 19 декабря, на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Пивденного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел украинских позиций в пригороде Авдеевки Донецкой области, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Враждебную огневую активность также заметили и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с автоматического гранатомета на станке враг применил беспилотник. Пролет дрона над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Украинские военные его нейтрализовали.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому огонь они не открывали. Среди ВСУ боевых потерь и ранений нет. 

С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2562148514083400/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донбасс, боевики, Павлополь, Водяное, обстрелы, Шумы, война в Украине, война на Донбассе, Пивденное, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS