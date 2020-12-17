Главными достижениями 2020 года украинцы считают перемирие на Донбассе, строительство дорог и освобождение Маркива – опрос

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", которые были опубликованы 17 декабря, главными достижениями 2020 года украинцы считают объявление перемирия на Донбассе и строительство дорог.
Опрошенные могли дать не более трех ответов. Они распределились следующим образом:
13% опрошенных считают, что в этом году не было никаких достижений, 3% затруднились с ответом.
Опрос проводился с 12-го по 14 декабря по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом CATI (телефонные интервью с применением компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.