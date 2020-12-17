Главными достижениями 2020 года украинцы считают перемирие на Донбассе, строительство дорог и освобождение Маркива – опрос

По данным Социологической группы "Рейтинг", объявление перемирия на Донбассе считают главным достижением 2020 года 51% украинцев, строительство дорог – 43%, а освобождение нацгвардейца Виталия Маркива из итальянской тюрьмы – 21%.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", которые были опубликованы 17 декабря, главными достижениями 2020 года украинцы считают объявление перемирия на Донбассе и строительство дорог.

Опрошенные могли дать не более трех ответов. Они распределились следующим образом:

объявление режима тишины, прекращение огня на Донбассе – 51%;

строительство дорог – 43%;

освобождение нацгвардейца Виталия Маркива из итальянской тюрьмы – 21%;

соглашение о политическом и экономическом сотрудничестве с Великобританией – 17%;

программа "Доступные кредиты 5-7-9%" – 14%;

запуск приложения "Дія" – 13%;

открытие рынка земли – 9%;

проведение местных выборов – 7%;

легализация игорного бизнеса – 5%;

другое – 1%.

13% опрошенных считают, что в этом году не было никаких достижений, 3% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 12-го по 14 декабря по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом CATI (телефонные интервью с применением компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.