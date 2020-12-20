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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук прокомментировал слова Путина о том, что урегулирование конфликта на Донбассе зависит от Украины

На заседании социально-экономической подгруппы в трехсторонней контактной группе ни разу не было острых споров, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Кравчук: Украина и предлагала конкретные действия
Кравчук: Украина и предлагала конкретные действия
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук 20 декабря в эфире "Украина 24" прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который сказал, что урегулирование конфликта на Донбассе зависит от Украины.

"Я приведу один пример. Есть четыре подгруппы в самом минском процессе, у нас есть социально-экономическая группа. На заседании подгруппы фактически ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы ставила Украина и предлагала конкретные действия – на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию", – сказал он.

Кравчук подчеркнул, что Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы не выполнять договоренности. По его словам, они связывали это с решением политических вопросов, в частности, обещали рассмотрение после отмены закона о местных выборах.

"Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", – добавил он.

17 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку временно не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

"На мой взгляд, урегулирование [конфликта на Донбассе] неизбежно, рано или поздно это произойдет. Вопрос: когда? Это в значительной степени зависит от украинских сегодняшних властей. Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", – отметил президент РФ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, Минск, переговоры, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, ОРДЛО, ТКГ
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