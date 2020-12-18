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"Россия просто не заинтересована в прекращении конфликта". Миссия Украины при ОБСЕ отреагировала на заявление вице-спикера Госдумы РФ

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил на прошлой неделе, что Украина не в состоянии построить независимое от России государство. В миссии Украины при ОБСЕ отметили, что такая позиция Кремля является причиной отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Толстой в эфире RTVI заявил, что Украина является частью России
Толстой в эфире RTVI заявил, что Украина является частью России
Фото: EPA

Заявление вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о том, что Украина является частью России, свидетельствует, что Кремль не заинтересован в прекращении агрессии против Украины. Об этом представитель миссии Украины при ОБСЕ заявил 17 декабря на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет “Укринформ“.

"Это заявление раскрывает всю суть агрессивных действий России против территориальной целостности и суверенитета Украины: российское руководство просто не воспринимает Украину как отдельное суверенное государство. И то, что мы наблюдаем в течение последних почти семи лет в Крыму и на Донбассе, является прямым результатом такого отношения", – отметили в украинской миссии.

По словам представителя украинской делегации, такое отношение российской власти к Украине является причиной отсутствия прогресса в мирных переговорах в нормандском и минском форматах. Россия просто не заинтересована в прекращении конфликта, пока "Украина полностью не капитулирует перед требованиями Кремля", подчеркнули в миссии.

10 декабря в эфире программы "Специальный гость" на телеканале RTVI вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал Украину "ногой России", которую "нужно лечить", добавив, что у Украины нет шансов построить отдельное от России государство.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова в РФ не признают Украина и большинство стран мира. Сейчас между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предоставленные Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, ОБСЕ, Кремль, Донбасс, Госдума, агрессия, аннексия, российская агрессия, война на Донбассе, Петр Толстой
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