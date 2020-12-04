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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готовит ноту в ОБСЕ из-за обстрела в районе Водяного

Боевики обстреляли украинские позиции из артиллерийского оружия и минометов. Об этом сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украинская делегация в ТКГ обратится в ОБСЕ в связи с обстрелом позиций ВСУ
Украинская делегация в ТКГ обратится в ОБСЕ в связи с обстрелом позиций ВСУ
Фото: depositphotos.com

В ночь на 4 декабря в районе Водяного Донецкой области зафиксировано грубое нарушение режима прекращения огня боевиками. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

По данным ТКГ, использовалась артиллерия 122 мм (13 снарядов) и миномет 120 мм. Потерь со стороны подразделений Вооруженных сил Украины нет.

В украинской делегации сообщили, что готовят письменную ноту в ОБСЕ. Проводится верификация происшествия.

"Украинская делегация напоминает желающим пострелять, что каждое такое нарушение становится кирпичом в стену, которым РФ отгораживает себя от цивилизованного мира, и еще одним аргументом к сохранению или усилению санкций. Неукоснительное выполнение договоренностей о прекращении огня от 22 июля является залогом устойчивого прогресса в урегулировании конфликта", – отметили в контактной группе.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/142587994318286

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, боевики, перемирие, артиллерия, Водяное, ВСУ, обстрелы, война на Донбассе, нарушение, ТКГ
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