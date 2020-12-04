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ВОЙНА В УКРАИНЕ

3 декабря боевики девять раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

Утром 4 декабря боевики уже нарушали договоренности о прекращении огня, отметили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные ответный огонь не открывали
Украинские военные ответный огонь не открывали
Фото: ЕРА

3 декабря на Донбассе боевики девять раз нарушили договоренности о перемирии. Об этом в утренней сводке 4 декабря проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"3 декабря было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. ...Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь в ответ наши воины не открывали", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в районе Водяного боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и автоматического гранатомета, а также четыре раза дистанционно минировал местность перед позициями Вооруженных сил Украины запрещенными минами ПОМ-2.

"Также оккупанты произвели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета", – рассказали в пресс-центре.

4 декабря по состоянию на 7.00 боевики уже открывали огонь. По данным штаба ООС, это произошло в районе Водяного, использовалась артиллерия калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

"Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1013154249177191

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донбасс, боевики, перемирие, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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