Отсутствие одного из военных украинской воинской части, которая выполняет задание в зоне операции Объединенных сил, обнаружили 17 декабря

В ООС заявили, что боевики захватили украинского военного для дискредитации ВСУ Фото: depositphotos.com

Боевики на Донбассе взяли в плен украинского военного. Об этом сообщает 21 декабря штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в штабе, отсутствие одного из военных воинской части, которая выполняет задание в зоне операции Объединенных сил, обнаружили 17 декабря. Поисковые мероприятия результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", – рассказали в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.