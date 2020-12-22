Подоляк: Не вижу поступков, которые могли бы создать Татарову репутацию человека с какой-то крайне одиозной составляющей

Олега Татарова нужно прежде всего оценивать по его компетентности на посту заместителя главы Офиса президента Украины, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк: Я отношусь к категории людей, которые обезличено смотрят на все Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров не совершал поступков, из-за которых его можно было бы считать одиозным чиновником. Такое мнение в интервью "Фактам" выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Что касается конкретно Олега Юрьевича Татарова, я, честно говоря, объективно не вижу таких поступков, которые могли бы создать ему репутацию человека с какой-то крайне одиозной составляющей. Он был всего лишь одним из сотрудников Министерства внутренних дел в те сложные времена, о которых все говорят, не более того", – утверждает Подоляк.

По его словам, главный показатель – это компетентность чиновника.

"Для меня лично нет такой проблемы – представитель старой власти, новой власти, главное – компетентен и функционален ли он и может ли решить поставленную задачу. Я отношусь к категории людей, которые обезличено смотрят на все. Понятно, что если вы совершили какие-то физические преступления, то не будете работать в команде, потому что это аморально в принципе. Но если вас хейтят по каким-то признакам политической целесообразности, то для меня это не является мерилом вашей компетентности или некомпетентности", – отметил Подоляк.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров фигурирует в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии (главный фигурант – бывший нардеп и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась): 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.