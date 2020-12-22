Главный расследователь Bellingcat Грозев: Политики должны извиниться перед Гордоном

Грозев: Я тогда написал, что Гордон, скорее всего, понимает риск для своей репутации, и он сделал выбор Фото: promoteukraine.org

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что политики, которые критиковали основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордон за интервью с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным, должны перед ним извиниться. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он напомнил заявление Гордона, что интервью записывали в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

"Обычные люди, которые не знали, что у него была договоренность с военной разведкой, которые почувствовали себя обиженными, что он общается с реальным военным преступником, который, по его собственным признаниям, пытал людей, убивал, не должны извиняться. А вот политики, которые это делали, депутаты, которые потом получили доказательство, что это было от имени государства, они должны извиниться", – убежден Грозев.

По его мнению, соглашаться ли на такое партнерство с государством – это личный выбор человека.

"Когда ты журналист, в какой-то момент ты можешь решить, что ты больше патриот, чем журналист. Это личный выбор. Ты должен сам решить, готов ли ты использовать свою уникальную возможность доступа к какому-то человеку, чтобы получить то, что твоя страна от тебя требует. Я тогда написал, что Гордон, скорее всего, понимает риск для своей репутации (вряд ли он его не понимал), и он сделал этот выбор. Я до сих пор остаюсь при этом мнении", – сказал расследователь Bellingcat.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время оккупации Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая 2020 года. Оно было записано по Skype. На данный момент его посмотрело свыше 5,5 млн человек. Во время интервью Гиркин, в частности, признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.

Спустя два дня боевик дал интервью британской газете Times. В нем он заявил, что берет на себя "моральную ответственность" за гибель 298 человек на борту Boeing 777.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью Гордона. Они заявили, что таким образом журналист легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Вскоре после этого Офис генерального прокурора сообщил, что украинские правоохранители заочно объявили подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". "Это была спецоперация совместно с Главным управлением разведки. Большинство вопросов готовились именно там и согласовывались Генеральной прокуратурой", – рассказал журналист. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе. Позже в Telegram-каналах и СМИ была опубликована переписка тогдашнего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы и Гордона по поводу подготовки интервью с Гиркиным и Поклонской, подтверждающая слова журналиста.

В июне судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью Гиркина Гордону.