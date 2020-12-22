Главный расследователь Bellingcat Грозев: После интервью с Гиркиным государство должно было выйти и сказать: Гордон – герой

Грозев: В какой-то момент ты можешь решить, что ты больше патриот, чем журналист. Это личный выбор Фото: promoteukraine.org

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что государство Украина, в сотрудничестве с которым основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным, должно было сказать, что журналист в этой ситуации – герой. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

При этом Грозев отметил, что, по его мнению, государства Украина "слишком раздроблено и разделено на разные части".

"Некоторые видят Гордона как союзника государства, другие – как личного врага. Поэтому сложно говорить о [позиции] государства. Если бы у вас было единое государство, которое думает об интересах своего народа, то должна была быть общая позиция государства, которое вышло бы и сказало, что Гордон – герой. Было бы для него это хорошо или плохо как для журналиста – я не могу ответить. Потому что когда государство называет тебя героем, то, может быть, ты уже больше герой, чем журналист", – сказал расследователь Bellingcat.

Он рассказал, что смотрел интервью Гордона с Гиркиным и сразу же обратил внимание на вопросы, которые задавал журналист.

"Когда я смотрел это интервью в прямом эфире, я замечал вопросы, которые не являются понятными для широкой аудитории, но имеют очень-очень четкую понятность для меня как для человека, который занимается расследованием этого преступления, и для юристов (я тоже окончил право). Я понимал, почему задаются эти вопросы. Я не уверен, что Гиркин понимал, но он чувствовал необходимость отвечать как можно больше. Поэтому он дал некоторые ответы, которые, как мне показалось, очень ценны для следствия", – отметил Грозев.

Тогда же, по его словам, он написал сообщение в Twitter, что интервью с Гиркиным было не совсем характерным для журналистской манеры Гордона.

"А потом пошел весь этот ажиотаж. Некоторые люди считали, что он совершил предательство, интервьюируя Гиркина. Была другая крайность – часть людей говорила, что он не должен был сотрудничать со спецслужбами. Они верили, что он сотрудничал, когда он это объявил, но говорили, что делать было нельзя", – напомнил Грозев.

По его мнению, соглашаться ли на такое партнерство с государством – это личный выбор человека.

"Когда ты журналист, в какой-то момент ты можешь решить, что ты больше патриот, чем журналист. Это личный выбор. Ты должен сам решить, готов ли ты использовать свою уникальную возможность доступа к какому-то человеку, чтобы получить то, что твоя страна от тебя требует. Я тогда написал, что Гордон, скорее всего, понимает риск для своей репутации (вряд ли он его не понимал), и он сделал этот выбор. Я до сих пор остаюсь при этом мнении", – сказал расследователь Bellingcat.

Бацман обратила внимание, что после увольнения руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы в пророссийских Telegram-каналах была опубликована переписка Бурбы и Гордона по поводу подготовки интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей Поклонской, а вскоре "этими распечатанными бумагами у себя в эфире размахивал один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев".

"Разве секрет, что в Украине есть очень-очень много агентов российский разведки, которые, к сожалению, присутствуют на каждом уровне в ваших спецслужбах и, возможно, на каждом уровне в государстве? – прокомментировал эту информацию Грозев. – Так что это меня вообще не удивило. Считаю, что это было предсказуемо. Любая такая корреспонденция в реальном времени находит канал, чтобы попасть именно в Россию. Тот факт, что документы синхронно всплыли у вас и в России, пугает, но я не думаю, что это исключение. Думаю, информация из ваших спецслужб постоянно вытекает в сторону России".

Отравление Навального, Гаага для Путина, Гордон и Гиркин, вагнеровцы, MH17. Полное интервью Бацман с Грозевым

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время оккупации Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая 2020 года. Оно было записано по Skype. На данный момент его посмотрело свыше 5,5 млн человек. Во время интервью Гиркин, в частности, признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.

Спустя два дня боевик дал интервью британской газете Times. В нем он заявил, что берет на себя "моральную ответственность" за гибель 298 человек на борту Boeing 777.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью Гордона. Они заявили, что таким образом журналист легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской, которое вышло ранее, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Вскоре после этого Офис генерального прокурора сообщил, что украинские правоохранители заочно объявили подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". "Это была спецоперация совместно с Главным управлением разведки. Большинство вопросов готовились именно там и согласовывались Генеральной прокуратурой", – рассказал журналист. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В июне судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью Гиркина Гордону.