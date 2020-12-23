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Навальный: Не менее важно помнить и об омских "врачах". Ждали, пока я умру, а когда не умер – стирали с тела следы яда

Оппозиционный политик Алексей Навальный отметил, что в ситуации с его отравлением необходимо помнить не только о роли его непосредственных отравителей, но и о действиях врачей больницы в Омске, куда его доставили медики скорой помощи.

Навальный: Эти мерзавцы отлично все знали. Видели клиническую картину отравления фосфороорганическими соединениями
Навальный: Эти мерзавцы отлично все знали. Видели клиническую картину отравления фосфороорганическими соединениями
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный на своей странице в Facebook 22 декабря напомнил о роли врачей омской больницы в ситуации с его отравлением.

"Убийцы Александров, Осипов, Кудрявцев и Макшаков, конечно, важны. Но не менее важно помнить и об омских "врачах" [Александре] Мураховском и [Александре] Сабаеве. Эти мерзавцы отлично все знали. Видели клиническую картину отравления фосфороорганическими соединениями. Но лгали, не давали меня нормально лечить, запрещали вывозить. Ждали пока я умру, а когда не умер – стирали с тела следы яда", – отметил Навальный.

Он подчеркнул, что эти медики продолжают работать по сей день.

"Мураховский так и вовсе министром. От них зависят жизни людей", – добавил оппозиционер.

https://www.facebook.com/navalny/posts/3970013963017657

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Россия, Алексей Навальный, отравление, отравление Навального
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