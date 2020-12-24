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Госдеп США заявил о причастности ФСБ России к отравлению Навального

В Государственном департаменте США считают, что у отравления российского оппозиционера Алексея Навального "нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства".

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Навальный 18 дней находился в коме из-за отравления
Навальный 18 дней находился в коме из-за отравления
Фото: EPA

Государственный департамент США считает, что Федеральная служба безопасности России совершила нападение на оппозиционера Алексея Навального, использовав яд из группы нервно-паралитических веществ "Новичок". Об этом пресс-секретарь ведомства заявил в комментарии The Hill.

По его словам, у отравления Навального "нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности российского правительства".

В Госдепе отметили, что российское правительство и президент страны Владимир Путин выдвигают ряд различных, противоречащих друг другу, теорий об отравлении Навального. По мнению американского ведомства, это делается для того, чтобы отвлечь от серьезных вопросов. 

Пресс-секретарь Госдепа также подчеркнул, что США полностью уверены в выводах Организации по запрещению химического оружия, свидетельствующих, что токсичные химические вещества, взятые из крови и мочи Навального, связаны с группой веществ "Новичок".

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Алексей Навальный, Госдепартамент США, Новичок, отравление Навального
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