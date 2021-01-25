В России на акциях Навального задержали минимум 195 детей – правозащитники

Всего на акциях в поддержку политика Алексея Навального в России 23 января задержали минимум 3695 человек, не меньше 28 человек избиты силовиками.

Как сообщает правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо", 23 января на акциях протеста в поддержку политика Алексей Навального по всей России задержали по меньшей мере 195 детей и подростков.

Из них 95 несовершеннолетних задержали в Москве, 17 – в Санкт-Петербурге. Остальных задержали во Владивостоке, Казани, Новосибирске, Уфе, Воронеже и других городах.

Всего, по данным журналистов, силовики задержали минимум 3695 человек в 125 городах, из них 1454 – в Москве. Также среди задержанных 49 журналистов. Минимум 28 человек избили на акциях. "Силовики били людей головой об асфальт, били дубинками, прыгали на ноге, распыляли в автозаке перцовый баллон", – говорится в сообщении проекта.

Издание отмечает, что эти данные не окончательны, информация по задержанным еще уточняется и их реальное количество точно больше, чем указано, но приоритет проекта сейчас – помощь участникам акции в судах.

По состоянию на 25 января из-за митингов заведено 15 уголовных дел, в том числе о нарушении карантина и нападении на силовиков.

17 января Навальный вернулся в Россию после лечения в клинике "Шарите", где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в "несанкционированных акциях 23 января", а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги. Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

По оценке СМИ, 23 января митинги состоялись более чем в 100 городах РФ. В Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. Задержали по всей стране более 3,4 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В штабе Навального заявили, что в протестных акциях по всей России участвовали 250–300 тыс. человек.

Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протестов в России.