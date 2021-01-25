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"Можно сказать: "Скучно, девочки". Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике

Президент России Владимир Путин назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

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Путин сказал, что дворец ему не принадлежит
Путин сказал, что дворец ему не принадлежит
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами прокомментировал расследование российского оппозиционера Алексея Навального, в котором утверждается, что российскому лидеру принадлежит дворец под Геленджиком. Встречу транслировал РБК в YouTube 25 января.

"Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?" – спросил студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов.

Путин сначала сказал, что не смотрел весь фильм из-за отсутствия времени на подобный контент.

"Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", – ответил ему Путин. 

По его словам, информация о дворце муссируется на протяжении 10 лет. Само расследование он назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян". 

"И запустили это в интернет. Но на протяжении 10 лет хоть что-то должно было остаться? Оформление земельных участков, проводки финансовые. Ну, хотя бы оформления у нотариуса в электронном виде. [...] Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, можно сказать: "Скучно, девочки". Ну, хоть придумали бы что-нибудь еще", – добавил Путин.

Также он сказал, что в расследовании разместили фотографию, где Путин плавал стилем баттерфляй в бассейне.

"Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. В Енисее в 2016 году. Это просто компиляция, монтаж", – сказал президент.

Путин добавил, что часть упомянутых в фильме людей он вообще не знает, а с другими, наоборот, хорошо знаком или даже приятельствует, некоторые из них давно занимаются бизнесом.

Из расследования Путин вынес идею заняться виноделием. По его словам, это благородный вид бизнеса.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

По состоянию на день 25 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало более 86 млн просмотров.

Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, Алексей Навальный, Кремль, дворец, ФБК
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