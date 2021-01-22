Расследование ФБК о дворце Путина набрало уже более 54 млн просмотров

Расследование Фонда борьбы с коррупцией о секретном имении президента РФ Владимира Путина обогнало по просмотрам ролик о бывшем российском президенте Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон", вышедшем три года назад.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального о секретном дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае набрало уже больше 54 млн просмотров.

По состоянию на 22 января ролик набрал 3,1 млн лайков, 66 тыс. дизлайков, к нему оставили 1,1 млн комментариев. При этом видео уже обогнало ранее самое популярное расследование ФБК о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон" – у этого ролика, вышедшего три года назад, 38 млн просмотров.

Видео о дворце Путина находится на первом месте в трендах Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Израиля, Эстонии и Кипра.

В России оно опустилось на третью строчку списка, его обогнали новый выпуск программы "Пусть говорят" (556 тыс. просмотров) и видео пресс-конференции перед турниром Ultimate Fighting Championship, где будут драться Дастин Порье и Коннор Макгрегор (987 тыс. просмотров).

Скриншот: youtube.com

19 января ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.