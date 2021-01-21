ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Караулов: На Путина было минимум пять покушений

Президента РФ Владимира Путина планировали убить на похоронах бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и телеведущий Андрей Караулов.

 
|
Караулов: Там много историй
Караулов: Там много историй
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что на президента РФ Владимира Путина было совершено как минимум пять покушений.

"[Покушений] было пять. Об одном [бывший президент Азербайджана] Гейдар Алиев рассказывал: в Баку. И потом я [журналисту Андрею] Кондрашову это все рассказал. Он тоже пропустил. Но потом Кондрашов у Путина спрашивал про это покушение в своем фильме. Я Андрею рассказал об этой истории и показал Алиева. Второе – это [наемный убийца Александр] Пуманэ: когда ожидали машину какую-то, начиненную взрывчаткой. Они бы взорвали ее просто – и перед кортежем сделали бы просто дырку в земле – и машины туда попадали. А Пуманэ был сердечник. Когда майор шел с лейтенантом: случайно шли – видят, мужик спит, а из багажника проводок торчит. "Ну-ка встань открой". А там... И у него в сердце удар. Он сердечник. И он умер. Он бы всю эту кингисеппскую группировку... Когда арестовали сенатора и самолетом везли. Я забыл его фамилию. Пожизненное заключение. Он был во главе этой кингисеппской группировки", – сказал Караулов.

По его словам, Путина также планировали убить на похоронах бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

"Там много историй. Одну [российский сенатор Людмила] Нарусова рассказала: как ждали Путина взорвать, когда Собчака хоронили. Сразу, чтобы не мучиться. На похоронах", – отметил Караулов.

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!" Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Скончался в феврале 2000 года. Путин был помощником Собчака.

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором, парламент принял его 9 декабря.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, покушение, Андрей Караулов, Анатолий Собчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли “швабра“, “стручок“, “лошадь“. Я плакала
  Никитюк: Из-за высокого роста меня называли “швабра“, “стручок“, “лошадь“. Я плакала G
Дмитрий ГОРДОН
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
Победительница и судья "Танцев со звездами" встретились на Мальдивах
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Мой грузинский пигмент требует особого внимания". Кекелия показала новую прическу и цвет волос
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
"Так хочется, чтобы рядом была настоящая, добрая и любящая!" В сети посоветовали Пономареву поскорее жениться
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет!
  Никитюк: Если мы с мамой начнем совместный проект, папа в шоке будет! G
Дмитрий ГОРДОН
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
"Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить". Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Стилист Пугачевой заявил, что Леди Гага на инаугурации Байдена повторила образ его клиентки. Фото
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги G
Дмитрий ГОРДОН
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов и кто подарил ему эти рукавицы
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов и кто подарил ему эти рукавицы
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей G
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS