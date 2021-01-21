Караулов: На Путина было минимум пять покушений

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что на президента РФ Владимира Путина было совершено как минимум пять покушений.

"[Покушений] было пять. Об одном [бывший президент Азербайджана] Гейдар Алиев рассказывал: в Баку. И потом я [журналисту Андрею] Кондрашову это все рассказал. Он тоже пропустил. Но потом Кондрашов у Путина спрашивал про это покушение в своем фильме. Я Андрею рассказал об этой истории и показал Алиева. Второе – это [наемный убийца Александр] Пуманэ: когда ожидали машину какую-то, начиненную взрывчаткой. Они бы взорвали ее просто – и перед кортежем сделали бы просто дырку в земле – и машины туда попадали. А Пуманэ был сердечник. Когда майор шел с лейтенантом: случайно шли – видят, мужик спит, а из багажника проводок торчит. "Ну-ка встань открой". А там... И у него в сердце удар. Он сердечник. И он умер. Он бы всю эту кингисеппскую группировку... Когда арестовали сенатора и самолетом везли. Я забыл его фамилию. Пожизненное заключение. Он был во главе этой кингисеппской группировки", – сказал Караулов.

По его словам, Путина также планировали убить на похоронах бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

"Там много историй. Одну [российский сенатор Людмила] Нарусова рассказала: как ждали Путина взорвать, когда Собчака хоронили. Сразу, чтобы не мучиться. На похоронах", – отметил Караулов.

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Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Скончался в феврале 2000 года. Путин был помощником Собчака.

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором, парламент принял его 9 декабря.

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