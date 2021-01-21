Контакты Путина и Байдена пока не планируются. В Кремле ждут "предпосылок"

Очное общение на международном уровне, в частности, президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина затрудняет пандемия коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что вопрос о встрече Байдена с Путиным пока не стоит на повестке дня Фото: EPA

Вопрос о встрече 46-го президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока не стоит на повестке дня. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Журналисты спросили Пескова, можно ли ожидать в ближайшем времени встречи или переговоров Путина и Байдена.

"Нет, пока таких обсуждений не ведется. Вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. Для этого должны созреть какие-то предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи. Пока никакой ни подготовки, ни конкретно такой вопрос не стоит на повестке дня", – сказал пресс-секретарь Путина.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что первые телефонные разговоры Байден намерен провести с "партнерами и союзниками", в частности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На вопрос о возможных контактах Байдена с Путиным Псаки ответила, что у нее нет информации о таких планах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.