ГОРДОН
 
 
МИР

Контакты Путина и Байдена пока не планируются. В Кремле ждут "предпосылок"

Очное общение на международном уровне, в частности, президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина затрудняет пандемия коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков сообщил, что вопрос о встрече Байдена с Путиным пока не стоит на повестке дня
Песков сообщил, что вопрос о встрече Байдена с Путиным пока не стоит на повестке дня
Фото: EPA

Вопрос о встрече 46-го президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным пока не стоит на повестке дня. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Журналисты спросили Пескова, можно ли ожидать в ближайшем времени встречи или переговоров Путина и Байдена.

"Нет, пока таких обсуждений не ведется. Вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. Для этого должны созреть какие-то предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи. Пока никакой ни подготовки, ни конкретно такой вопрос не стоит на повестке дня", – сказал пресс-секретарь Путина.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что первые телефонные разговоры Байден намерен провести с "партнерами и союзниками", в частности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На вопрос о возможных контактах Байдена с Путиным Псаки ответила, что у нее нет информации о таких планах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

Теги: Россия, США, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, телефоны, переговоры, Белый дом, Джен Псаки, политика, президент, перспективы, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей G
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
  Никитюк: Передо мной мужик описался
  Никитюк: Передо мной мужик описался G
Дмитрий ГОРДОН
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее в злоупотреблении алкоголем
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS