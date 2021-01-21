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Европарламент требует "значительно более жестких" санкций ЕС против ближайшего окружения Путина

Депутаты Европарламента призвали страны ЕС ввести санкции против российских олигархов и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, потребовали немедленно освободить Алексея Навального и прекратить строительство "Северного потока – 2".

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Резолюция была принята 581 голосом за при 50 против и 44 воздержавшихся
Резолюция была принята 581 голосом за при 50 против и 44 воздержавшихся
Фото: EPA

Европарламент 21 января принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина и остановить строительство "Северного потока – 2" . Об этом сообщается на сайте парламента ЕС.

В резолюции парламент призывает государства – члены ЕС занять активную позицию по отношению к аресту российского политика Алексея Навального и его сторонников и ввести значительно более жесткие ограничительные меры в отношении России.

Они должны включать санкции против "физических и юридических лиц", причастных к решению об аресте и лишении свободы Навального, против "российских олигархов, связанных с режимом", членов ближайшего окружения Путина и пропагандистов российских СМИ, которые обладают активами в ЕС и в настоящее время могут туда ездить.

Также резолюция требует немедленного и безоговорочного освобождения Навального и всех лиц, задержанных в связи с его возвращением в Россию, будь то журналисты, члены его команды или граждане, оказывающие поддержку.

Кроме того, депутаты требуют "немедленно и навсегда остановить "Северный поток – 2". Они призывают ЕС прекратить строительство трубопровода и подчеркивают, что ЕС "больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств неясного происхождения".

Резолюция была принята 581 голосом за при 50 против и 44 воздержавшихся.

Депутаты Европарламента считают, что арест Навального противоречат международному праву и конституции России. По мнению депутатов, ЕС в таких ситуациях не должен колебаться с применением нового режима санкций за нарушение прав человека.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновным в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком.

Теги: санкции, Алексей Навальный, Европарламент, депутаты, Северный поток, резолюция
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