Евросоюз утвердил режим санкций за нарушение прав человека – журналист

Министры иностранных дел Евросоюза одобрили санкционный механизм в области прав человека. Он вступит в силу с 10 декабря, сообщил редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк.

Евросоюз сможет замораживать активы и запрещать въезд на свою территорию тем, кто нарушает права человека Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза одобрил санкционный механизм за нарушение прав человека. Об этом сообщил редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк в Twitter 7 декабря.

"Министры иностранных дел Евросоюза одобрили режим санкций в области прав человека. Он вступит в силу с 10 декабря", – отметил он.

and there the EU foreign ministers approved the EU human rights sanctions regime. will enter into force on 10 Dec. #MagnitskyAct #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

Британская газета Guardian писала 27 ноября, что по этому механизму Евросоюз сможет замораживать активы и запрещать въезд на свою территорию включенным в санкционный список причастным к геноциду, пыткам и произвольным арестам.

Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, Фарерские острова, Гренландия и Аландские острова заявляли, что примут собственный закон, если ЕС не придет к соглашению. Латвия, Литва и Эстония, граничащие с Россией, ввели подобные санкционные механизмы ранее, отметило издание.

Такой механизм издание условно назвало "европейским актом Магнитского" по аналогии с принятым в декабре 2012 года в США так называемым законом Магнитского.

В декабре 2016 года Конгресс США принял "Глобальный закон Магнитского", в том же месяце его подписал тогдашний президент США Барак Обама. Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и замораживание активов.