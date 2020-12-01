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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина готовит санкции против австрийских архитекторов из-за участия в строительстве оперного театра в оккупированном Крыму – посол

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что пытался убедить директора архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольфа Прикса отказаться от участия в проекте строительства оперного театра в оккупированном Россией Крыму, но тот не прислушался к его словам.

Театр хотят построить на мысе Хрустальный
Театр хотят построить на мысе Хрустальный
Фото: ru.krymr.com

Есть основания считать, что известное австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau принимает участие в строительстве оперного театра на мысе Хрустальный в оккупированном Россией Севастополе. Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook заявил 30 ноября.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте [президента РФ Владимира] Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии", – написал он.

По словам Щербы, Прикс не прислушался к его словам.

"На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", – подчеркнул посол.

https://www.facebook.com/o.scherba/posts/10222072257008270

Прикс в комментарии немецкой газете Süddeutsche Zeitung подтвердил участие бюро в проекте. Он считает важным не для кого, а что строить, так как речь идет "о культурном здании, а не о казармах".

Информационный стенд о строительстве театра. Фото: krymr.com
Информационный стенд о строительстве театра. Фото: krymr.com

Проект "Крым.Реалии" сообщал, что инициатором проекта строительства оперного театра на мысе Хрустальный в 2018 году стал Путин. Заказчик работ – фонд "Национальное культурное наследие". Закончить строительство намерены во втором квартале 2023 года, общий объем инвестиций составляет около 25 млрд руб.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Симферополь, санкции, Австрия, театр, строительство, Александр Щерба
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