Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных производств об исчезновении людей на полуострове после российской оккупации

Уголовные производства об исчезновении людей во временно оккупированном Крыму квалифицированы по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым.

В прокуратуре рассказали о расследовании исчезновения людей в оккупированном Крыму Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует исчезновение 18 человек в период оккупации полуострова Россией. Об этом на пресс-конференции в Киеве 1 декабря рассказал прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка, пишет "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время в целом записано 13 уголовных производств по фактам исчезновения без вести, насильственного исчезновения 18 человек", – сказал он.

По ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) квалифицированы шесть уголовных производств об исчезновении восьми человек; по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) квалифицированы два производства по фактам исчезновения трех человек; по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) квалифицированы четыре уголовных производства по фактам исчезновения шести человек.

Он отметил, что ряд производств переквалифицировали на статью о нарушении законов и обычаев войны в 2018 году.

"Такое решение было принято, потому что досудебное расследование пришло к выводу о непосредственном участии органов оккупационной власти и незаконно созданных оккупационной властью органов в преследовании и, возможно, участии в похищении этих людей", – сказал Копийка.

Прокурор отметил, что в деле об исчезновении Решата Аметова уже фактически установлены подозреваемые.

"По другим делам собираются доказательства в том объеме, который представляется возможным в связи с тем, что доступ к оккупированной территории в настоящее время правоохранительных органов невозможен", – сказал он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.