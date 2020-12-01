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Кулеба заявил, что Украина выступает за создание должности спецпредставителя Евросоюза по Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым ввести должность спецпредставителя от Евросоюза по оккупированному Крыму. По его словам, кризисы из-за российской агрессии происходят в Европе.

Кулеба уверен, что Россия освободит Крым
Кулеба уверен, что Россия освободит Крым
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украина хочет, чтобы в Евросоюзе появилась должность специального представителя по временно оккупированному Крыму. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии турецкому агентству Anadolu 30 ноября.

По словам министра, кризисы (вызванные российской агрессией) происходят в Европе и заслуживают особого внимания. 

Глава МИД Украины отметил, что администрация президента США Дональда Трампа много сделала для Крыма, например, приняла декларацию государственного секретаря США Майка Помпео в 2018 году. 

Кулеба выразил надежду на то, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден будет жестко вести себя с Россией из-за ее агрессии против Украины.

Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с оккупацией Крыма, подчеркнул глава украинского МИД. В качестве примера он напомнил запрет Меджлиса крымскотатаркого народа.

Министр абсолютно уверен, что Россия в конечном итоге уйдет из Крыма, а Украина вернет свой суверенитет.

Он также поблагодарил Турцию за поддержку и сказал, что в Крымской платформе эта страна станет хорошим партнером Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Создание международной платформы по деоккупации Крыма инициировали украинские власти. В августе 2020 года Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.

Теги: Крым, Турция, Меджлис, Джо Байден, МИД Украины, крымские татары, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, Евросоюз
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