Кулеба заявил, что Украина выступает за создание должности спецпредставителя Евросоюза по Крыму

Украина хочет, чтобы в Евросоюзе появилась должность специального представителя по временно оккупированному Крыму. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии турецкому агентству Anadolu 30 ноября.
По словам министра, кризисы (вызванные российской агрессией) происходят в Европе и заслуживают особого внимания.
Глава МИД Украины отметил, что администрация президента США Дональда Трампа много сделала для Крыма, например, приняла декларацию государственного секретаря США Майка Помпео в 2018 году.
Кулеба выразил надежду на то, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден будет жестко вести себя с Россией из-за ее агрессии против Украины.
Россия систематически подавляет меньшинства и любые группы, которые не согласны с оккупацией Крыма, подчеркнул глава украинского МИД. В качестве примера он напомнил запрет Меджлиса крымскотатаркого народа.
Министр абсолютно уверен, что Россия в конечном итоге уйдет из Крыма, а Украина вернет свой суверенитет.
Он также поблагодарил Турцию за поддержку и сказал, что в Крымской платформе эта страна станет хорошим партнером Украины.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Создание международной платформы по деоккупации Крыма инициировали украинские власти. В августе 2020 года Кулеба приглашал принять участие в работе платформы представителей США.