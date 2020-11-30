В МИД РФ заявили, что не готовы обсуждать Крым и санкции с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что в вопросе Крыма обсуждать нечего.

Россия не планирует обмениваться с США санкциями и обсуждать ситуацию с Крымом. Об этом 30 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает "РИА Новости".

Замглавы МИД РФ заявил, что в вопросе Крыма обсуждать нечего и вопрос давно закрыт.

Рябков подчеркнул, что Россия не готова обмениваться санкциями с США, но они могут это делать, если хотят.

Он также добавил, что правительство РФ не планирует обмениваться санкциями c любым будущим правительством США.