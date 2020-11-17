Прокуратура планирует арестовать 44 российских самолета из-за полетов в оккупированный Крым

С 2014 года Украина наложила арест уже на 109 российских самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Фото: depositphotos.com

Прокуратура Автономной Республики Крым установила 44 российских самолета, которые незаконно посещали оккупированный Россией полуостров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В связи с этим в суд поданы ходатайства об аресте этих самолетов.

С марта 2014 года после аннексии Россией Крыма Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Кроме того, официально прекращено функционирование всех аэропортов в Крыму.



Несмотря на это, российские самолеты продолжали осуществлять регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, и Украина наложила аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний.