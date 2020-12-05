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США ввели санкции против китайских чиновников

Под санкции США попали представители китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "ужасающим нарушениям прав человека".

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Помпео сообщил о введении санкций против китайских чиновников
Помпео сообщил о введении санкций против китайских чиновников
Фото: EPA

Соединенные Штаты ввели визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента 4 декабря.

Под санкции попали чиновники, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугивания несогласных с политикой официального Пекина.

В заявлении Помпео подчеркивается, что попавшие под санкции китайские должностные лица с помощью угроз принуждали лидеров местных и зарубежных китайских сообществ, академических кругов и других представителей гражданского общества, в том числе в США, "выступать в поддержку авторитарных нарративов" Компартии Китая.

Госсекретарь США также призвал Пекин "прекратить использование подобных тактик принуждения и запугивания".

Список чиновников, попавших под санкции, в сообщении Государственного департамента не приводится.

В июне 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить санкции против Китая за притеснение уйгуров – тюркоязычной народности, большинство представителей которой живет в провинции Синьцзян на западе Китая.

Численность уйгуров в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Теги: США, Китай, санкции, Вашингтон, Пекин, Тибет, Дональд Трамп, Майк Помпео, Синьцзян
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