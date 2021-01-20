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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Если с Навальным в заключении что-то случится, солнцу нашему бункерному станет совсем плохо. Ведь на первый план выйдет Навальная

На второе рукопожатие.

Этот текст не про мораль, закон или даже правила приличия (поздно пить "Боржоми"). Он – про целесообразность.

Есть такое "правило пяти рукопожатий", через которые якобы каждый человек знаком со всеми остальными на Земле.

Так вот, от меня до Путина, подозреваю, два-три рукопожатия, а от какого-нибудь случайного читателя этого текста – просто-таки одно. Вот я к нему и обращаюсь.

Передайте там как-нибудь при встрече солнцу нашему бункерному со всеми принятыми экивоками и поклонами в ноги, что если Алексея Навального в его нынешнем беспрецедентном мировом статусе быстренько не выпустить на свободу, ему (солнцу нашему бункерному) будет не лучше, а хуже, причем гораздо. Потому что со времен Сахарова в мире не случалось такого персонального интереса к узникам Кремля, и уже таксисты в Париже первым делом интересуются у русских пассажиров, как дела у Навального...

Только не надо говорить солнцу нашему, что это он сам со своей тайной любовью к таблице Менделеева вознес проклятого безымянного блогера на эти пиаровские высоты – не расстраивайте кормильца, просто скажите: лучше отпустить. Меньше вреда выйдет. Не хочется, сами понимаем, но – ей-богу, надо, надо…

Отдельно намекните, что если с Алексеем Навальным в заключении случится что-нибудь непоправимое, то солнцу станет совсем плохо. Потому что:

  • политическая машина, собранная Навальным, отлично работает и без него;
  • образ всегда сильнее реальности, а главное…
  • на первый план тогда выйдет Юлия Навальная, а это кранты солнцу, совсем кранты.

Потому что Алексей Навальный – он про политику (и тут у электората могут быть и недоверие, и старые счеты, и свежие расхождения), а Юлия Навальная – про любовь, и ежели чего – просто возьмет себе весь электорат, как с куста.

Ибо Юлия прекрасна и сама по себе, а на фоне трусоватых убийц и мудаков, из которых состоит нынешняя власть, – контраст просто режет глаз. И рисковать путешествием в сторону сравнения с ней Владимиру Владимировичу, солнцу нашему, точно не стоит.

Поэтому Навального лучше бы отпустить – и даже тонкой шуткой разрядить ситуацию. Дескать, ну перестарались в УФСИН, зачем же, мол, подходить так формально, блогер был в коме, вот и не отмечался. А мы страна не только закона, но и гуманности… Ну кого я учу.

Передадите ему, ладно?

И всем будет хорошо. Некоторое время.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Виктор Шендерович, арест, УФСИН, Юлия Навальная
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