Белковский: Для РФ ключевым является вопрос легализации в ЕС российских вакцин от коронавируса. Навальный может стать аргументом в этом торге

Белковский: США и Европа, думаю, могут от Путина добиться, чтобы Навальный не сидел долго в тюрьме Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Будущее российского оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован на этой неделе, во многом зависит от стран Запада и их переговоров с российской властью. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Ближайшее будущее [Навального] моделируется очень просто: до 2 февраля 2021 года он будет в СИЗО "Матросская тишина"... А после этого он действительно может отправиться в тюрьму по делу "Ив Роше", если условный срок будет переквалифицирован в реальный. И здесь вопрос в том, что случится до 2 февраля, что может повлиять на судьбу Алексея Анатольевича", – сказал Белковский.

По его словам, Россия сейчас заинтересована в решении как минимум двух ключевых вопросов в отношениях с США и Евросоюзом. Что касается Америки, то Кремль очень хочет продлить подписанный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (сокращенное название – СНВ-III), продолжил Белковский.

"Срок его действия истекает 5 февраля. Кремль, безусловно, заинтересован в этом договоре, потому у России нет никаких экономических возможностей для новейшей гонки вооружений. Россия не располагает ресурсами для воспроизводства этих вооружений. Более дешевый вариант – вкладывать деньги в компьютерные стрелялки, которые выдаются за презентации, и тем самым запугивать весь мир и склонять его к компромиссным вариантам, чем Кремль успешно занимается. Но откладывать пролонгацию договора [президент РФ] Владимир Путин не хочет. [Избранный президент США] Джо Байден посылал сигналы, что он готов пролонгировать договор. Самыми разными пока неформальными и неофициальными устами эти сигналы доставлялись", – сказал политолог.

Что касается ЕС, то главный вопрос для Кремля – легализация российской вакцины от коронавируса, отметил Белковский (на сегодняшний день, по данным производителей российской вакцины "Спутник V", она одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае, и "инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС").

"В отношениях с ЕС ключевым является вопрос легализации российских вакцин от COVID-19 и российских паспортов вакцинации. Потому что если этого не произойдет, то россияне, привитые этими вакцинами, не смогут свободно путешествовать по миру, – отметил Белковский. – Соответственно, Алексей Навальный может стать одним из аргументов в торге по этим вопросам со стороны Запада. Если Запад попросит его отпустить и обозначит это как условие в таких серьезных, важных для официальной Российской Федерации мероприятиях, то это как-то скажется на его судьбе благоприятно".

Политолог подчеркнул, что для Кремля Навальный остается фактором международной, а не внутренней политики.

"Когда Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявляет, что Путин Навального не боится и не считает серьезной внутриполитической угрозой, он не лжет", – убежден Белковский.

При этом, по его мнению, даже если Навального выпустят на свободу, российские власти попытаются ограничить его политическую активность, "в том числе юридическими актами".

"Для меня очевидно, что пока Путин остается президентом, Навальный не сможет участвовать ни в каких выборах в России официально и легально. Только в качестве третьего лица и в группе поддержки каких-то кандидатов. Но США и Европа, думаю, могут от Путина добиться, чтобы он не сидел долго в тюрьме. Если захотят, если для них судьба Навального столь важна (а это уже надо спросить у них)", – сказал политолог.

Интервью с Белковским выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Навальный вернулся в РФ 17 января после после пятимесячного лечения в Германии. В августе 2020 года политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Лаборатория вооруженных сил Германии нашла в организме Навального следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Факт отравления политика ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный 18 дней находился в коме. Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

В день прилета в Москву Навального задержали, а 18 января суд на выездном заседании, которое проходило в отделе полиции Химок Московской области, арестовал политика до 15 февраля по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию", в связи с чем он был объявлен в розыск "с предписанием о принятии мер к его задержанию". Ведомство требует заменить Навальному условный срок на реальный. Заседание Симоновского суда Москвы, на котором должны рассмотреть ходатайство ФСИН, запланировано на 2 февраля.