ГОРДОН
 
 
Андрей Лошак
Андрей Лошак

Российский журналист.


все материалы автора

От реакции на арест Навального станет ясно, есть в России гражданское общество или мы инфантильные пох…исты – электорат мечты любого диктатора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Навального, имевшего наглость не только не умереть, но еще и вернуться на родину, предсказуемо отправили за решетку. Бесстыдно, на глазах у всего мира, который нам не указ. Пока на пробных 30 дней – смотрят на реакцию. Расчет у них всегда один – побузят и утихнут. Самых активных для острастки посадим или оштрафуем, остальные сами разбегутся.

Но за реакцией смотрит и Алексей. Идя на жертву, повышая ставки в игре, Навальный передает ход не Путину, с которым все понятно, а обществу. У Алексея нет ручных силовиков, судей и авиадиспетчеров, по звонку меняющих аэропорт прибытия. Все, что у него есть, – это мы и наша поддержка. Только уличный протест может повлиять на его судьбу. После приговора по "Кировлесу" на улицы вышли десятки тысяч человек, и реальный срок Навальному отменили. Если бы во Внуково встречать Алексея приехало раз в 10 больше человек – это уже было бы учтено при принятии последующих решений.

Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей. Не 50 тыс. как на пике предыдущих протестов, которые ничем не закончились, кроме репрессий, а 100 тыс. и больше. Этот бумерский режим понимает только язык силы. Сотня тысяч людей на улице – это сила, способная к объединению. Тысячи хомячков, ставящих под постами возмущенные рожицы, – это пустое место, цифровое облако, которого в реальности не существует.

Если на улицы выйдут только те, кто и так всегда выходит, сидеть Навальному годы и ждать, когда же россияне в своей массе эволюционируют до понимания важности политической конкуренции. Жертва его все равно не будет напрасной, герой всегда идет первым, а через какое-то время за ним начинает подтягиваться инертная масса, причем с портретами героя, но зачастую, к сожалению, уже посмертными. От реакции на арест Алексея станет ясно, есть в России гражданское общество или мы по-прежнему инфантильные атомизированные пох…исты – электорат мечты для любого диктатора.

При этом очень хочется, чтобы это был согласованный митинг – теперь ведь даже за очередь на одиночный пикет можно отправиться за решетку. Чтобы не было больше "московских процессов", когда за прикосновение к омоновцу людей приговаривали к реальным срокам. Но если они закрывают лидера оппозиции, не имея на это никаких оснований, просто потому что могут, то и митинг согласовывать они не станут, хотя обязаны. Ничто меня не вымораживает так, как вот это "потому что могут". Да, могут, потому что мы им позволяем.

Источник: Андрей Лошак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, гражданское общество, Андрей Лошак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список
Какой бизнес в Украине и в мире выиграл от пандемии коронавируса. Список G
Возвращение Навального. Суд приговорил его к 30 суткам ареста в "Матросской тишине". Онлайн-репортаж
Возвращение Навального. Суд приговорил его к 30 суткам ареста в "Матросской тишине". Онлайн-репортаж G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
"Модель из меня из разряда "ожидание реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
"Модель из меня из разряда "ожидание – реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
Аффлек и де Армас расстались – СМИ
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
  "Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS