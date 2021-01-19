От реакции на арест Навального станет ясно, есть в России гражданское общество или мы инфантильные пох…исты – электорат мечты любого диктатора

Навального, имевшего наглость не только не умереть, но еще и вернуться на родину, предсказуемо отправили за решетку. Бесстыдно, на глазах у всего мира, который нам не указ. Пока на пробных 30 дней – смотрят на реакцию. Расчет у них всегда один – побузят и утихнут. Самых активных для острастки посадим или оштрафуем, остальные сами разбегутся.

Но за реакцией смотрит и Алексей. Идя на жертву, повышая ставки в игре, Навальный передает ход не Путину, с которым все понятно, а обществу. У Алексея нет ручных силовиков, судей и авиадиспетчеров, по звонку меняющих аэропорт прибытия. Все, что у него есть, – это мы и наша поддержка. Только уличный протест может повлиять на его судьбу. После приговора по "Кировлесу" на улицы вышли десятки тысяч человек, и реальный срок Навальному отменили. Если бы во Внуково встречать Алексея приехало раз в 10 больше человек – это уже было бы учтено при принятии последующих решений.

Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей. Не 50 тыс. как на пике предыдущих протестов, которые ничем не закончились, кроме репрессий, а 100 тыс. и больше. Этот бумерский режим понимает только язык силы. Сотня тысяч людей на улице – это сила, способная к объединению. Тысячи хомячков, ставящих под постами возмущенные рожицы, – это пустое место, цифровое облако, которого в реальности не существует.

Если на улицы выйдут только те, кто и так всегда выходит, сидеть Навальному годы и ждать, когда же россияне в своей массе эволюционируют до понимания важности политической конкуренции. Жертва его все равно не будет напрасной, герой всегда идет первым, а через какое-то время за ним начинает подтягиваться инертная масса, причем с портретами героя, но зачастую, к сожалению, уже посмертными. От реакции на арест Алексея станет ясно, есть в России гражданское общество или мы по-прежнему инфантильные атомизированные пох…исты – электорат мечты для любого диктатора.

При этом очень хочется, чтобы это был согласованный митинг – теперь ведь даже за очередь на одиночный пикет можно отправиться за решетку. Чтобы не было больше "московских процессов", когда за прикосновение к омоновцу людей приговаривали к реальным срокам. Но если они закрывают лидера оппозиции, не имея на это никаких оснований, просто потому что могут, то и митинг согласовывать они не станут, хотя обязаны. Ничто меня не вымораживает так, как вот это "потому что могут". Да, могут, потому что мы им позволяем.

Источник: Андрей Лошак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.