Латвия предлагает ввести санкции против России из-за ареста Навального

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Совет Европы должен вмешаться в ситуацию с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

Латвия обвинила Москву в нарушении международных обязательств из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии в Россию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

"Несправедливый суд в Москве арестовал Алексея Навального на 30 дней. Россия снова нарушает свои международные обязательства, Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться, мы также должны обсудить это в Совете по иностранным делам ЕС и ввести новые санкции против России", – написал он.

Kangaroo court in #Moscow just arrested Alexei @navalny for 30 days. #Russia is again violating its international obligations, #Latvia calls on @coe & relevant international organisations to interfere, we also must discuss this in EU FAC & initiate new sanctions against #Russia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 18, 2021

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после того, как 20 августа 2020 года ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, тогда его экстренно сел в Омске. Сперва Навальный находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Политик был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

13 января 2021 года Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым и готов возвращаться в Москву. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше", приговор по которому вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком, а в 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области). Изначально самолет, на котором из Берлина летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

18 января Химкинский горсуд на выездном заседании арестовал его на 30 суток.