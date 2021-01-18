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Меркель потребовала освободить Навального

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призывала российское правительство освободить оппозиционера Алексея Навального и прояснить обстоятельства атаки с применением химического оружия на территории России.

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Меркель: Российские органы задержали жертву попытки убийства
Меркель: Российские органы задержали жертву попытки убийства
Фото: EPA

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 18 января сообщила пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт.

"Российские органы задержали жертву попытки убийства с применением химического оружия, а не преступника", – говорится в заявлении.

Федеральное правительство призывало российское правительство немедленно освободить Навального и полностью прояснить обстоятельства атаки с применением химического оружия на территории России.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области). 18 января Навального задержали на 30 суток по делу "Ив Роше".

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявляла, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

"В связи с тем, что фактическое местонахождение осужденного с 24 сентября 2020 года ФСИН неизвестно, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", – говорится в сообщении.

Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

13 января 2021 года Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Алексей Навальный, Берлин, Москва, полиция, Кремль, правительство, уголовное дело, суд
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