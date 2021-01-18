Песков отменил брифинг в день ареста Навального

Конфренец-колл Дмитрия Пескова – спикера президента РФ – должен был состояться сегодня в полдень; общение со СМИ сначала отложили, а затем отменили. Об отмене брифинга стало известно в тот день, когда суд арестовал российского оппозиционера Алексея Навального.

Спикер президента России Дмитрий Песков 18 января, в день ареста российского оппозиционера Алексея Навального, отменил свой пресс-брифинг, который должен был пройти в формате конференц-колла. Об этом сообщила "Медуза".

Как пишет издание, брифинг должен был состояться примерно в полдень, затем участникам сообщили, что это произойдет "чуть позже". В 16.30 стало известно, что конференц-колла не будет. В последний раз перед этим Песков проводил традиционный брифинг для СМИ в конце 2020 года, пишет издание.

Перед этим Песков отменял конференц-коллы 15-го и 16 декабря, на следующий день после выхода расследования The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ.

По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Политик был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

13 января 2021 года Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым и готов возвращаться в Москву. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области). Изначально самолет, на котором из Берлина летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

18 января Химкинский горсуд на выездном заседании арестовал его на 30 суток.