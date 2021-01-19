Песков прокомментировал расследование о "дворце Путина"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомились с расследованием о доме главы государства в Краснодарском крае.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неправдой информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального о секретном "дворце" президента РФ Владимира Путина под Геленджиком в Краснодарском крае. Об этом сообщает "РИА Новости".

При этом Песков добавил, что в Кремле не знакомились с материалами этого расследования.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в YouTube расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

В расследовании отмечено, что дворец под Геленджиком в Краснодарском крае, принадлежащий президенту РФ Владимиру Путину, имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

"Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее, королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин", – подчеркнули в ФБК.

По данным фонда, в имении работают тысячи людей. Им запрещено приносить с собой мобильные телефоны с камерой. Все машины, заезжающие на территорию дворца, досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки.

Судя по документам, это самый большой частный жилой дом в России – 17 691 м². На территории дворца есть хоккейная площадка размерами 56 на 26 м, оранжерея площадью 2500 м², 80-метровый мост, который, по информации авторов расследования, нужен для прохода к чайному домику, площадь которого составляет 2500 м².

По данным ФБК, имение в Краснодарском крае обошлось друзьям Путина минимум в 100 млрд руб. (около $1,356 млрд).

"Путинские друзья, получившие от него право украсть в России все, что они желают, отблагодарили его много чем, но в том числе скинулись, собрали 100 млрд руб. и построили своему боссу дворец на эти деньги", – сказано в расследовании.