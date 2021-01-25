В ПАСЕ пригрозили России "юридическими выводами" за массовые задержания протестующих

В ПАСЕ отметили, что большинство арестованных в ходе акций протеста в России 23 января могут считаться политическими заключенными.

По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах РФ Фото: ЕРА

В Парламентской ассамблее Совета Европы пригрозили России "юридическими выводами" за массовые задержания участников акций протеста в РФ. Заявление докладчиков по России Сунны Эварсдоттир и Жака Мэра опубликовано на сайте ПАСЕ.

"Я глубоко обеспокоен ситуацией в России. Десятки тысяч человек собрались во многих городах, чтобы мирно протестовать против ареста [оппозиционера] Алексея Навального. Несколько сотен из них были арестованы полицией, иногда очень жестоко, о чем свидетельствуют видеодоказательства", – заявил Мэр.

Эварсдоттир назвала действия властей РФ несовместимыми с уважением к демократическому плюрализму и основными политическими свободами. По ее словам, большинство арестованных 23 января могут считаться политическими заключенными.

При этом оба докладчика отметили, что пристально следят за ситуацией после ареста Навального.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этими событиями и сделаем все необходимые юридические выводы. Любой, кто арестован за свободу выражения мнений и собраний, защищенной Европейской конвенцией о правах человека, должен быть немедленно освобожден", – резюмировали докладчики.

По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах РФ. В Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. Задержали по всей стране более 3,4 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В штабе Навального заявили, что в протестных акциях по всей России участвовали 250–300 тыс. человек.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.